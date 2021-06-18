Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kızılay işbirliğiyle 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenlendi
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Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kızılay işbirliğiyle 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenlendi

Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kızılay işbirliğiyle 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Kent Konseyi önünde hizmet veren Kan Bağış Mobil Aracına başvurularını yapan vatandaşlar, kan stoğunun artması noktasında duyarlı bir yaklaşım sergilediler.

Türkiye ve Dünyanın farklı noktalarında yaşanan doğal afetler, yangınlar ve kazalarda insanlara uzattığı yardım eliyle hayat kurtarmaya yönelik başarılı hizmetlerde bulunan Türk Kızılay'ının kan stoğunun artması için Yeşilyurt Kent Konseyi önünde Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi.

Toplumsal konularda örnek alınacak faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Kent Konseyinin önündeki alana gelen Türk Kızılay'ına ait Kan Bağış Mobil Aracına ilgi gösteren vatandaşlar, gerekli tetkiklerin ardından kan bağışında bulundular.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Karaca, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan ve Mahalle Muhtarları da, vatandaşlarla birlikte kan bağışında bulundular.

Kan Bağışı Kampanyasından dolayı Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kızılay'ı tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Karaca, "Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde Türk Kızılay'ın kan stoklarındaki azalmaya kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay'ının her zaman yanındayız. Sağlıklıyken kan bağışı yapacağız ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. Bu konuda bilinçli ve sorumlu olmamız büyük önem taşıyor. Halkımızdan düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Unutmasınlar kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kızılay işbirliğiyle 'Kan Bağışı Kampanyası' düzenlendi - Haberler
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