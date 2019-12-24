Yeşilyurt Kaymakamı Baytok'tan ziyaret

24.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:10

Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, ilçe merkezindeki etüt merkezlerini ziyaret etti.

Baytok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki tekvando, halk oyunları, saz kursu ile lise mezunu öğrencilere yönelik açılan üniversiteye hazırlık kursunu ziyaret etti.

Baytok, öğrencilere başarılı olmaları için süreci sıkı tutmalarını, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirmelerini istedi.

Kaynak: AA