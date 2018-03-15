Yeşilyurt Kaymakam Vekili Çalışır'dan Köy Ziyareti

Yeşilyurt Kaymakam Vekili Malik Çalışır, Doğlacık köyünü ziyaret etti.

Doğlacık Köyü Cemevi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çalışır, köylülerin sorunlarını dinleyerek köyün ve köylünün sorunlarının çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.

Ziyarette Çalışır'a, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Hatik, İlçe Emniyet Amiri Turgut Coşkun, İlçe Müftüsü İbrahim Yakut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kemal Daldal, İlçe Hastanesi Başhekimi Gazi Ataseven, Mal Müdürü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Mustafa Ede, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bakır, İlçe Özel İdare Müdürü Ömer Kızılırmak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Sinan Kartal, İlçe Nüfus Müdürü Kamil Kapusuz eşlik etti.