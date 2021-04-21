Yeşilyurt ilçasinde meydan yeniden düzenlenecek

Yeşilyurt Belediyesince mevcut belediye binası önünde bulunan meydanda düzenlemeler yapıldıktan sonra modern meydan oluşturulacak.

Yeşilyurt Belediyesince mevcut belediye binası önünde bulunan meydanda düzenlemeler yapıldıktan sonra modern meydan oluşturulacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, mevcut meydanın 1972 yılında kurulan belediyenin zamanında yapılan bir meydan olduğunu söyledi.

Meydanın görselliğini ve işlevselliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını anlatan Yılmaz, "Şimdi daha modern ve estetik bir görünüm ile belediyemize vizyon kazandıracak olup hem insanlarımızın rahat ve nefis bir ortamda oturabileceği, sohbet edebileceği, yaşlılarımızın dinlenme amaçla kullanabileceği güzel bir meydan olacak. Projenin tamamen Yeşilyurt Belediyesi bütçesinden yapılıyor. Seçim vaatlerimizden biri bu olan projemizi inşallah bir ay gibi kısa sürede bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan