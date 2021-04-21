Yeşilyurt ilçasinde meydan yeniden düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilyurt ilçasinde meydan yeniden düzenlenecek

Yeşilyurt ilçasinde meydan yeniden düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediyesince mevcut belediye binası önünde bulunan meydanda düzenlemeler yapıldıktan sonra modern meydan oluşturulacak.

Yeşilyurt Belediyesince mevcut belediye binası önünde bulunan meydanda düzenlemeler yapıldıktan sonra modern meydan oluşturulacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, mevcut meydanın 1972 yılında kurulan belediyenin zamanında yapılan bir meydan olduğunu söyledi.

Meydanın görselliğini ve işlevselliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını anlatan Yılmaz, "Şimdi daha modern ve estetik bir görünüm ile belediyemize vizyon kazandıracak olup hem insanlarımızın rahat ve nefis bir ortamda oturabileceği, sohbet edebileceği, yaşlılarımızın dinlenme amaçla kullanabileceği güzel bir meydan olacak. Projenin tamamen Yeşilyurt Belediyesi bütçesinden yapılıyor. Seçim vaatlerimizden biri bu olan projemizi inşallah bir ay gibi kısa sürede bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Hakan Arslan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeşilyurt ilçasinde meydan yeniden düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:25:24. #1.14#

title