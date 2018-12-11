Yeşilyurt Değişim Hizmetleriyle Farklı Bir Kimliğe Büründü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un mahallelerinin değişim hizmetleriyle farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğünün ilçe genelinde yaptığı hizmetleri yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte mahalleleri gezerek bir yandan çalışmaları yerinde denetleyen diğer taraftan esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama, kilit parke taşı döşeme, kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Modern, yaşam düzeyi yüksek, ulaşım ağı güçlü, alt ve üst yapı hizmetleriyle bütün sorunlarından arınmış bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için 4,5 yıl içerisinde ciddi adımlar attıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak Yeşilyurt'umuza hizmet ediyoruz. Amacımız; vizyonel projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmaktır. Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ve ilçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Malatya'nın batıya açılan penceresi konumundaki güzel ilçemiz, son dönemlerdeki yatırım ve projelerle artık kabuğuna sığmıyor, gelişiyor, büyüyor, geleceğe daha umutlu bakıyor" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un her noktasında yenileme hizmetlerinin devam ettiğini belirten Başkan Çınar,"4,5 yıllık hizmet dönemimizde 376 bin 991 ton sıcak asfalt serimi, 477 bin 28 metre sathi kaplama, 841 bin 38 metre kare kilit taşı döşeme, 73 bin 463 metre kare doğal taş, 12 bin 62 metreküp perde duvar, 56 bin 813 metre küp taş duvar, 32 bin 412 metre tel örgü çalışmasını hayata geçirirken, kent estetiğini bozan, çalışmalarımıza engel teşkil eden 206 adet metruk evin yıkımını gerçekleştirdik. 60 bin 660 metre imar yolunu açarak ulaşım ağımızı konforlu hale getirirken, saha çalışmaları sırasında 91 bin 535 ton hafriyat kaldırdık. İlçemizin modern kimliğine önemli katkılar sunacak yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımız farklı bir kimliğe büründü. Eskimiş ve bozulmuş kaldırımlar ile bazı sokakların yollarını kilitli parke taşı döşeyerek yeniliyoruz, bununla birlikte Temizlik İşler ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizi daha güzel bir görüntüye ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına Yeşilyurt'un her noktasında büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz değişim hizmetlerinin altına imza atmaktadır" dedi.

Alt yapı sorunu olmayan tüm mahallelerde ki çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çınar, "İlçe genelinde gerçekleşen hizmetler sayesinde mahallelerimiz çağdaş ve modern görünüme kavuşuyor. Mahallelerimizde söz verilen hizmetler belli bir program dahilinde hızla yerine getiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla yolları yenilenen, modern parklara kavuşan ve temizlik çalışmalarıyla pırıl pırıl bir görünümüne bürünen mahallelerimiz, belediye hizmetlerimizin en güzel vitrini haline geliyor. Hiç bir mahallemiz hizmetten geri kalmayacak, ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında çalışıyor. Cadde ve sokaklarımızın kemikleşen sorunlarını planlı ve programlı çalışmalarımızla kalıcı çözümlerle gideriyoruz. Zaman bizim için çok önemli ve değerli bir kavramdır. Biz bu zamanı verimli şekilde değerlendirmek adına sabahın erken saatlerinde mesaimize başlayarak teknik ekibimizle birlikte her gün bir mahallemizi sokak sokak geziyoruz. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için yapıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi görünce görüşlerini paylaşan, istişarelerde bulunan vatandaşlarımıza ve esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA