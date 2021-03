Yeşilyurt'da kadın personele çiçek

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesinin farklı birimlerinde çalışan kadın personelleri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk olarak kendisini makamında ziyaret eden eşi Semra Çınar'a çiçek takdim edip, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar daha sonra Belediye Birimlerini ziyaret ederek, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederek kutladıktan sonra çiçek ve hediyeler takdim ettiler.

Kadınların her alanda aktif, üretken ve katılımcı olması için gereken desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle eşim Semra Hanımla birlikte belediyemizde görev yapan kadınlarımızı ziyaret ederek hem günlerini kutladık hem de çeşitli hediyeler verdik. Belediyemizin farklı birimlerinde görev yapan kadın personellerimizin üstendikleri sorumlulukları yerine getirme noktasında verdikleri mücadeleyi yakından görmekteyiz. Kadının olduğu yerde sevgi vardır, hoşgörü ve gayret vardır. Kadın elinin değdiği yerde emek vardır, bereket ve güzellik vardır. Kadın mutluysa toplum mutludur. Gerek aile ortamında gerekse de iş hayatlarında verilen görevleri kusursuz bir şekilde yerine getiren kadınlarımızın bu azmi ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Belediyemizde çalışanların yüzde 10'u kadınlarımızdan oluşuyor. Yeşilyurt'umuzu geleceğe taşıyacak çok önemli projeler üzerine çalışırken, bu tür vizyonel projelerin gerçeğe dönüşmesi aşamasında kadın personellerimizden ciddi seviyede destek görmekteyiz. Ellerini attıkları her işi güzelleştiren ve değerini artıran kadınlarımızın bilgi, birikim ve tecrübelerinden gerekli şekilde istifade ederek ilçemizi güçlü yatırımlarla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Yeşilyurt'umuzun güzelleşmesinin en önemli paydaşlarından olan kadın çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bütün personellerimize sağlık, huzur ve esenlikle dilerim. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere fedakarlıkları ve emekleriyle hayatımıza güzellikler katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı