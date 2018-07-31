Yeşilyurt Çocuk Trafik Eğitim Parkı Mardinli Öğrencileri Ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, gezi, gözlem ve inceleme ziyareti için Mardin'den Malatya'ya gelen öğrencileri ağırladı. Trafik Parkında keyifli vakit geçiren öğrencilere teorik ve pratik eğitimlerle trafik kuralları anlatıldı.

Mardin Belediye Başkanlığının organizasyonu neticesinde çeşitli kentleri ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanların yanı sıra yerel yönetimlerin hizmet alanlarını gezip bilgi sahibi olan Mardin öğrenci grubu, Malatya'da ki inceleme gezileri sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti.

Bugüne kadar 17 bine yakın anaokulu ve ilkokulu öğrencisine teorik ve pratik eğitim veren Çocuk Trafik Eğitim Parkında misafir edilen öğrenciler ilk olarak teorik eğitime tabi tutuldu.

Usta öğreticiler tarafından verilen teorik bilgilerin ardından öğrenciler, trafik parkurunda direksiyon başına geçerek trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımı hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadı. Benzin istasyonu, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldı.

Eğitim çalışmalarından oldukça memnun kalan minikler, bundan sonra trafikte daha bilinçli olarak hareket edeceklerini belirterek, anne ve babalarına da öğrendiklerini anlatacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ise, Mardin'den gelen öğrenci grubunu Çocuk Trafik Eğitim Parkında ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçesindeki anaokulları başta olmak üzere ilköğretim düzeyindeki 17 bine yakın öğrenciye bugüne kadar trafik eğitimi verdiklerini söyleyen Dikenli, "Ülkemizin farklı kentlerine geziler düzenleyen Mardinli öğrenci kardeşlerimizin Malatya ziyaretleri sırasında kendilerini Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda misafir ettik. Usta öğreticilerimiz tarafından ilk olarak teorik eğitime tabi tutulan öğrencilerimiz daha sonra akülü araçlarımıza binerek benzin istasyonu, alt ve üst geçitler, trafik ışıkları ile trafik levhalarından oluşan geniş bir alanda eğitime tabi tutuldular. Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan gelecek hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacak trafik kurallarını öğrendiler. Çocuklarımıza yatırımın geleceğe yönelik en önemli adım olarak görüyoruz. Mardin'den gelen öğrenci grubuna ve öğretmenlerimize davetimize icabet ettikleri için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Mardinli öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. - MALATYA