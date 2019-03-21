Yeşilyurt Çınar ile Markalaştı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizi markalaştırdık. Şuanda 320 bin nüfusa ulaştık ve ilçemizi 30 ilden daha büyük bir hale getirdik" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ile birlikte Kiltepe ve Melekbaba Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk toplantı Kiltepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya'yı meşalelerle karşıladı.

Başkan Adayı Mehmet Çınar, 2014 yılında büyük Yeşilyurt'un kurucuları olarak bugüne kadar büyük proje ve ideallerle her alanda çalışıp, ilçeyi büyüttüklerini söyledi.

Çınar, Yeşilyurt'un Türkiye'de marka ilçeler arasına girdiğini kaydederek, "İlçemizi markalaştırdık. Şuanda 320 bin nüfusa ulaştık ve ilçemizi 30 ilden daha büyük bir hale getirdik. Her geçen gün ilçemizi büyüttük, bu nedenle de ilçemizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hemşerilerinin dua ve destekleriyle 31 Mart'ta yeni bir tarih yazarak, AK Partimizin en yüksek oranda oy alması için kapı kapı dolaşıyoruz. Cenab-ı Allah, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde devam eden kutlu yürüyüşümüzde hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hep birlikte Yeşilyurt'ta tarih yazacağız" dedi.

Çınar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişinden sonra ilk seçim olma özelliği taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin her açıdan önemli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Memleketimizin geleceğiyle ilgili hiçbir hesabı bulunmayan ve projesi olmayanların bir araya gelip başka hesapların peşinden koşanlara karşı bizlerde vatanseverliğimiz ve birlikteliğimiz ruhumuzu daha fazla güçlendirip 31 Mart seçimlerinde bu dayanışma ruhumuzu taçlandırmalıyız. Halkımızın bize karşı göstermiş olduğu ilgi, alaka, teveccühü muhafaza edip, halkımızla birlikte harekete ederek bölgemizde en fazla oyu alıp tarih yazan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Gerek belediyemiz gerekse de İlçe Başkanlığımız, Kadın ve Gençlik Kollarımızın bugüne kadar yaptığı çalışmalar örnek gösterilerek, Malatya'nın en dinamik teşkilat yapılanmasına kavuştuk. Bu güçlü yapımızı daha fazla güçlendirerek 31 Mart seçimlerinde de farkımızı ortaya koyacağız, başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum, bu konuda hiçbir tereddüt yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise 31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gireceğini ifade etti.

Tüfenkci, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşların Türkiye'nin geleceğini oylayacağını belirterek, "Bu bir yerel seçim. Bu seçimde ilçemizi, ilimizi yönetecek belediye başkanlarını seçiyoruz. Cumhur İttifakı olarak çıkarttığımız adaylar, yaptıklarıyla yapacaklarının teminatını veren arkadaşlarımız. Baktığımız zaman her biri ilçesinde eser üretmiş, eser ortaya koymuş, ilçesinin ve Malatya'nın kalkınmasında rol oynamışlar" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, 31 Mart'ta Malatya'nın destan yazacağını ifade ederek, "Bu destanın sahipleri sizler olacaksınız. Biz, eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşuyoruz. Dedikodularla, iftiralarla veya 'şunu yapacağız, bunu yapacağız' ile değil, yaptıklarımızı söylüyor, yapacaklarımıza da teminat olarak gösteriyoruz. Bu seçimde sadece kenti yönetecek belediye başkanlarını seçmeyeceğiz, Türkiye'nin geleceğini de oylayacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA