Yeşilyurt Caddesi yenileniyor

Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yol yenileme çalışması yapan Melikgazi Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırmaya devam ediyor.

Medeniyet seviyesini gösteren en önemli ölçünün yollar olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ; "Yol medeniyettir' ilkesinden hareketle merkez olmak üzere kırsal bölgelerde de asfalt eksikliklerini gideriyoruz. 600 metre uzunluk ve 7 metre genişliğe sahip olan Yeşilyurt Caddesi'nde, bin 130 ton altyapı malzemesi kullanıldı. Bu yol ile Yeşilyurt Mahallesi ve Gesi arasında kestirme ulaşım sağlanacak. İlçemizin caddeleri daha nitelikli hale getirilirken, bakım gerektiren yollarda da onarım ve yama çalışması yapıyoruz. Daha yaşanabilir ilçe olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ