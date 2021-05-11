Yeşilyurt Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi 1928 Bucaspor oldu
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Yeşilyurt Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi 1928 Bucaspor oldu

Yeşilyurt Belediyespor'un yarı finaldeki rakibi 1928 Bucaspor oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 3. Lig Play-Off yarı finalinde rakibi 1928 Bucaspor oldu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 3. Lig Play-Off yarı finalinde rakibi 1928 Bucaspor oldu.

3.Ligde elde ettiği başarıyla bir üst lig için Play-Off oynama şansı yakalayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çeyrek finalde Ofspor'u eleyerek yarı finale yükseldi. Malatya ekibi yarı finaldeyse İzmir ekibi 1928 Bucaspor'a rakip oldu. İki maçlı eleme turunda ilk maç 15 Mayıs Cumartesi Yeşiltepe Spor Kompleksinde, ikinci maç 19 Mayıs Çarşamba günü Yeni Buca stadyumunda oynanacak. Ligde oynanan iki maçta da 1928 Bucaspor 1-0 galip gelmişti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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