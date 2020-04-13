SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor

Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig'deki ilk senesinde ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

13.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:36
Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig'deki ilk senesinde ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan kurtulması adına büyük önem taşıyan karşılaşmalarda puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibi Alaattin Gülerce yönetiminde başarılı bir grafik sergiledi.

Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan toplayarak bitime 6 hafta kala büyük bir avantaj elde etti.

Alt sıralarda kıran kırana süren ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, ligde kalacağına inanıyor.

Takımın teknik sorumlusu Alaattin Gülerce, yaptığı açıklamada ligin devam etmesinin ya da etmemesinin kendileri için önemli olmadığını her iki durumda da ligde kalacakları ifade etti.

Gülerce, insan sağlığının herşeyden daha önemli olduğuna işaret ederek, "Eminim sadece benim için değil herkes için önem taşıyan en önemli şey bu süreçte insan sağlığı. Bu süreç düzelsin de diğer şeyler bir şekilde halledilir. Biz lig başlasa da noktalansa da ligde kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım Spor
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı Spor
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti Spor
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi Spor
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi
Takipçisinin 'Evde kal' tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Spor
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah İrem Derici Kim Kardashian Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:24:02. #1.14#
title