Yeşilyurt Belediyespor kampta tempo arttırdı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Malatya'da yaptıktan sonra ikinci etap için Palandöken'de kampa giren Yeşilyurt Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lige yükselen turuncu yeşilliler Palandöken kampında tempo arttırarak güç depolamaya devam ediyor.

Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor transferde son olarak kadrosuna geçen sezon da kadrosunda yer alan Selim Dağ'ı ve Malatyaspor altyapısında yetişip en son Elazığ Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Furkan Yiğit'i katmıştı.

Kampta denenmeye alınan isimlerle birlikte 30 futbolcuyla hazırlıklarını yürüten turuncu yeşillilerde çalışmalardaki son durumu değerlendiren sportif direktörü Burak Acil, "Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci ayağı olan Erzurum Palandöken kampımız sürüyor. Oldukça güzel ve verimli kamp ortamımız var. Bir taraftan da transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüğümüz isimlerden anlaşmaya yakın olduğumuz isimler var. Tek amacımız bu sezon ilk kez mücadele edeceğimiz 3. Lige güçlü bir şekilde girebilmek. Bu anlamda da kalitesine inandığımız isimleri kadromuza kattık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA