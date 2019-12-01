Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup

01.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:07

TFF 3. Lig 3.Grup'un 15. haftasında deplasmanda Kelkit Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da alınan 1-0'lık yenilginin üzüntüsü hakim.



Kelkit İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı Hamit Basık, Ömer Yüzer, Mehmet Gökhan Ceylan yönetti.



Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında Emrah Tuncel, Sefa Kokmaz, Alpay Aldemir, Fatih Gürden, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik ve İbrahim Tokay on biriyle mücadele etti.



Karşılamanın başından sonuna kadar rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor, Enes Ocak'ın 76. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan yenik ayrıldı.



Malatya Yeşilyurt Belediyespor bu yenilgiyle 12 puanda kaldı. Turuncu yeşilliler ligin 16. haftasında sahasında Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - MALATYA

Kaynak: İHA