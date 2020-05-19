Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni toplanma tarihi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çalışmalarına 10 Haziran'da başlayacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çalışmalarına 10 Haziran'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından TFF 3.Lig'in başlama tarihinin 18 Temmuz'a alınması nedeniyle toplanma tarihi erteleyen turuncu yeşilli takımın 10 Haziran'da top başı yapacağı belirtildi.

Ligde topladığı 30 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Malatya temsilcisi kalan 6 maçtan 3'ünü kazanmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmaların bireysel olarak sürdüğü Yeşilyurt Belediyespor'da temponun 10 Haziran'a kadar mevcut haliyle devam edeceği ifade edildi.

18 Temmuz'da başlayacak 3.Lig'de son 6 haftada oldukça önemli müsabakalar oynanacak. Turuncu yeşilli takımın ligde kalabilmek için bu maçlardan üçünü kazanması gerekiyor. - MALATYA

Kaynak: İHA