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Yeşilyurt Belediyespor'dan lige dönüş açıklaması

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Takım olarak lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Yeşilyurt Belediyespor'dan lige dönüş açıklaması
29.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:08

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Takım olarak lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz zorlu günlerden geçiyoruz. İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" dedi.

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen Korona virüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor.

Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu yeşilli takımın teknik sorumlusu Gülerce yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız bireysel programlarla çalışmalarımız sürüyor. Bireysel antrenmanlarımızı video konferans yöntemiyle değerlendireme imkanımız oluyor. Lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bizler lig her an başlayacakmış gibi çalışıyoruz. Tabi şuna ki senaryo Haziran ortası olarak görünüyor. Bu süreç bizim için sorunsuz olacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni ediyoruz.İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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