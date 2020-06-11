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Yeşilyurt Belediyespor'da toplanma ileri bir tarihe ertelendi

TFF 3.Lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başlama tarihini teknik heyetin isteği üzerine erteledi.

Yeşilyurt Belediyespor'da toplanma ileri bir tarihe ertelendi
11.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:32

TFF 3.Lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başlama tarihini teknik heyetin isteği üzerine erteledi.

Konuyla ilgili kulüp tarafından verilen bilgide, "TFF'nin alt ligler için yeni bir karar alma durumu olduğundan teknik heyetimizin isteğiyle yeni sezon hazırlıklarımızı ileri bir tarihe erteledik" ifadelerine yer verildi.

3.ligdeki ilk senesinde ligde kalma mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, kalan son 6 maçından kendine yarayacak sonuçları alarak ligde kalmak istiyor.

Alaattin Gülerce yönetiminde ligin ikinci yarısında gerçekleştirdiği çıkışla hanesine 30 puan yazdıran Malatya ekibi, kalan 6 haftalık süreçte korkulu rüya görmek istemiyor.

Kulüp tarafından daha önce yapılan açıklamada yeni sezon hazırlıkları için 9 Haziran tarihinin belirtildiği turuncu yeşilli kulüpte, teknik heyetin aldığı kararla toplanma tarihi ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ertelemenin nedeni olarak TFF'nin alt ligler için yeni bir karar alma durumu işaret edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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