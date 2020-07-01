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Yeşilyurt Belediyespor'da ödemeler yapıldı, kamp neşeyle bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2.lig, 3.lig ve Bölgesel Amatör Lig'in oynanmaması yönünde karar alınmasının ardından TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kale'de devam eden kampını noktalayarak, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayınladı.

Yeşilyurt Belediyespor'da ödemeler yapıldı, kamp neşeyle bitti
01.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2.lig, 3.lig ve Bölgesel Amatör Lig'in oynanmaması yönünde karar alınmasının ardından TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kale'de devam eden kampını noktalayarak, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayınladı.

TFF 3.lig 3. Grup'ta 30 puanla 15. sırada bulunan turuncu yeşilliler, ligler oynanamayacak kararı üzerine Kale'de süren kamp çalışmalarına nokta koydu. Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla başkan değişikliğine giden Malatya temsilcisinde yönetim kurulunun futbolcu ve çalışanların alacaklarının büyük bir bölümünü ödediği belirtildi. Kampın noktalanmasının ardından kulüp tesislerinde toplanan turuncu yeşilli takım, objektiflere veda pozu verdi. Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğrafın altına, "Başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere bu sene emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Son olarak da Kulüp Başkanımız Muzaffer Çelik ve Sportif Direktörümüz İbrahim Civan başta olmak üzere tüm yönetim kurulumuza terimizin son damlasına kadar haklarımızı ödeyip bizlerle helalleştikleri için tüm futbolcular olarak teşekkür ederiz" notu düşüldü.

Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin yeni sezon için şampiyonluk hedefiyle kolları sıvadığı, transferde bu doğrultuda adımlar atılacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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