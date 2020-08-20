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Yeşilyurt Belediyespor'da kamp çalışmaları sürüyor

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor günde çift antrenman temposuyla Kızılcahamam kampını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor'da kamp çalışmaları sürüyor
20.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:41

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor günde çift antrenman temposuyla Kızılcahamam kampını sürdürüyor.

Transferde çalışmaları kapsamında önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi hedefini yüksek tuttuğunun mesajını veren turuncu yeşilliler, kamp çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Kampta güç depolayan turuncu yeşilliler, diğer taraftan da transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Kamp çalışmalarına verimli bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Muzaffer Çelik, "Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon öncesi önemli oyuncuları kadromuza kattık. Bu aşamadan sonra bu oyuncuların takıma uyum sağlamasına yönelik çalışmalar ve fiziki olarak da daha iyi duruma gelmek için gayret göstereceğiz. Tabi eksik noktalarımız için transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Kampımıza dahil edeceğimiz yeni oyuncularımız olacak. Umarım Malatya'mıza yakışır bir takım kurarız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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