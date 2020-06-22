Yeşilyurt Belediyespor'da kamp çalışmaları sürüyor TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi'ne ait Kale Göl Otel'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi'ne ait Kale Göl Otel'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

3.ligin 18 Temmuz'da başlayacağının açıklanmasının ardından ligin kalan haftaları için kampa giren Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 ay süreceği açıklanan kampta günlük antrenmanlar Kale ilçesinde bulunan sahada gerçekleştiriliyor. Kampla ilgili açıklamalarda bulunan turuncu yeşillilerin kulübün teknik sorumlusu Alaattin Gülerce lige en hazır şekilde girmek istediklerini kaydetti.

Kale'de güzel bir ortamda lige hazırlandıklarını belirten Gülerce, "Geçen hafta yaptığımız Covid-19 testinin ardından kampımız başladı. Amacımız Malatya'mıza bir daha üst liglerde hizmet edecek güçlü bir kulüp yapısı oluşturmaktır. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşacağız. Yeni sezon için de planlamamıza şimdiden başladık. Bu anlamda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kulüp başkanımıza teşekkürlerimiz sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA