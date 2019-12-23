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Yeşilyurt Belediyespor'da İlk etap kampı devam ediyor

TFF 3.Lig'de ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ilk etap kamp çalışmalarına Malatya'da devam ediyor.

23.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:35
Yeşilyurt Belediyespor'da İlk etap kampı devam ediyor

TFF 3.Lig'de ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Belediyespor ilk etap kamp çalışmalarına Malatya'da devam ediyor.


Turuncu yeşilliler, ikinci etap kampına ise 28 'ta başlayacak.


Transferde de hareketli günler geçiren Malatya ekibi, takımdan gönderilecek isimleri belirlediği öğrenildi. Buna göre Teknik Direktör Mehmet Ak'ın raporu doğrultusunda 4 ya da 5 futbolcuyla yolların ayrılacağı, 6 yeni oyuncunun da takıma dahil edileceği bildirildi. 20 Aralık Malatya'da toplanarak hazırlıklarına başlayan Yeşilyurt Belediyespor, 27 Aralık Cuma günü ilk etap kampını tamamlayarak Antalya'ya hareket edecek. Kampın 2. etabı 28 Aralık- 11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediyespor ligin 18.haftasında deplasmanda oynayacağı Bayrampaşa karşılaşması için 12 Ocak'ta Antalya'dan İstanbul'a geçecek. - MALATYA

Kaynak: İHA
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