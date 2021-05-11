Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Çelik Açıklaması

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Muzaffer Çelik, play off maçlarını kazanarak Malatya halkına çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Muzaffer Çelik, play off maçlarını kazanarak Malatya halkına çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

3. Lig Play-Off çeyrek finalinde Ofspor'u eleyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yarı finalde 1928 Bucaspor'a rakip oldu. Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Muzaffer Çelik'de kulübün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kulüp başkanı Çelik, "Öncelikle ofspor galibiyetinden dolayı yarı finale gelmemizde emeği çok büyük olan teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Bu başarıda en büyük pay sahipleri orda ter akıtan mücadele eden kardeşlerimizindir. Biz kulüp olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Malatya halkına yakışan bir futbol takımı kurmak için çok mücadele ettik. Gerek eski dönemin borçlarını kapatmamız, gerekse tesisleşme ve kurumsallaşma yönünde elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Belki sezon başı skor anlamında istediğimiz başarıyı ortaya koyamadık ve bu yüzden acımasızca eleştirelere de katlandık. Ama biz Sonuna kadar mücadele edeceğimize başarıyı yakalayacağımıza bir avuç insan olarak çok inandık. Şükürler olsun ki bu inancın karşılığını rabbim bize verdi. Biz yönetim olarak kendimize adaleti ilke edinerek bu yola çıktık. Bu yüzdendir ki şuan kimsenin bizden bir kuruş alacağı yoktur. Takımızın kurumsallaşma da Türkiye'de ilk 3 ün içerisine girecek bir kulüptür. İnşallah 2. Ligde taraftarımızla da buluşup daha iyi bir Stad daha iyi bir tesis ve daha iyi bir altyapı oluşumuyla beraber başarılarımızı hep beraber kutlayacağız. Ben kulüp başkanı olarak takımıma inanıyor, bir kez daha teknik heyet ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum Takımımız rabbimin izniyle kupayı Malatya'ya getirerek, Malatya halkına çifte bayram yaşatacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı