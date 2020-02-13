Yeşilyurt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
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Yeşilyurt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizleme çalışması yürütüyor.

13.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:44
Yeşilyurt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

'ın ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizleme çalışması yürütüyor.

'nda yürütülen kar küreme ve temizleme işlemleri, iş makinelerinin yardımıyla belediye temizlik işçileri tarafından yapılıyor.

Vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları küreyerek, temizleme çalışmalarına destek veriyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede etkisini yoğun şekilde hissettiren kar yağışı nedeniyle ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu belirterek, belediyeye ait iki iş makinesi ve vatandaşların traktörleriyle mahalle, cadde ve sokakları kardan temizlemek için gayretli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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