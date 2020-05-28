Yeşilyurt Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak
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Yeşilyurt Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 2020 yılı emlak, çevre ve temizlik vergisi birinci taksidini yatırmak isteyen mükellefler için veznelerin cumartesi ve pazar günleri açık olacağını bildirdi.

Yeşilyurt Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak
28.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:27

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 2020 yılı emlak, çevre ve temizlik vergisi birinci taksidini yatırmak isteyen mükellefler için veznelerin cumartesi ve pazar günleri açık olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nogay, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mehmet Nogay, "Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki hizmet binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki tahsilat veznelerimizden ve 'yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 1 Haziran 2020 günü saat 17.00'e kadar yapabilirler. Yeşilyurt Belediyesi vezneleri 30-31 Mayıs 2020 günlerinde halkımıza hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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