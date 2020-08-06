Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasının kazı çalışmaları başladı
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Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasının kazı çalışmaları başladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olup, yıkılan eski SSK Hastanesinin yerine inşa edilecek olan 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' inşaat alanında kazı çalışmaları başladı.

Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasının kazı çalışmaları başladı
06.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:13

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olup, yıkılan eski SSK Hastanesinin yerine inşa edilecek olan 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' inşaat alanında kazı çalışmaları başladı.

Kazı çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'a modern ve nezih alanlara sahip 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' kazandırmak adına planlı ve titiz bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

"Bölgemize değer katacak kıymetli bir eseri hizmete sunacağız"

Eski SSK Hastanesinin bulunduğu 21 bin 450 metrekarelik alanda inşa edilecek yeni hizmet binasının her aşamasını yakından takip ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' projemizi hayata geçireceğimiz bölgede ki inşaat işlemleri için kazı çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Yeşilyurt'umuzun geleceğine hitap edecek, hizmet alanlarıyla, çevre düzenlemesiyle, iç ve dış mimari yapısıyla bölgemize değer katacak kaliteli alanlara sahip güzel bir hizmet binası inşa edeceğiz. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız böylesine değerli bir yatırımın yerinin tespiti başta olmak üzere, proje çizimi ve ihale süreciyle ilgili gelişmelere çok fazla önem verdik. Yeni ve farklı yatırım alanlarıyla her geçen yıl gelişip güzelleşen Yeşilyurt'umuza yakışacak, hemşehrilerimize kaliteli ve nitelikli alanlarda hizmet verebileceğimiz fonksiyonel alanlara sahip bir hizmet binası için çok titiz çalışıyoruz. Planlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarımızın neticesinde rahat ve kolay ulaşılabilen bir noktada hizmete sunacağımız yeni hizmet binamız için kazı çalışmalarımıza başladık, her hangi bir aksilik olmadan hem kazı işlemlerini hem de inşaat çalışmalarını başarıyla tamamlamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin inşallah. Çalışmalarımızı belirlenen çalışma takvimine uygun olarak ilerletip, hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden, ilçemize yakışacak kaliteli bir eseri daha gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Şu anda ilçemizin farklı noktalarında bulunan hizmet binalarımızı tek çatı altında toplayarak çözüm odaklı hizmet anlayışımızı daha sağlam bir zemine yerleştireceğiz. Toplam 21 bin 450 metrekarelik alanda inşa edilecek olan hizmet binamızda Başkan, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürlerimizin odalarının yanı sıra meclis ve nikah salonlarımız, toplantı salonlarımız, yemekhane, tuvalet, lavabo, mescit, kütüphane, ısı kontrol merkezlerinin yanı sıra açık ve kapalı otoparklarımız yer alacaktır. Yeni Hizmet Binamız bulunduğu nokta itibariyle iç ve dış tasarımı, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle Yeşilyurt'umuzun gelişen yüzüne farklı anlamlar katacaktır. Bizler böylesine değerli bir yatırımı hizmete sunma noktasında sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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