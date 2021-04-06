Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor
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Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İnşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamız, Yeşilyurt'umuzun marka değerine yakışacak olup, gelecek nesillere emanet edeceğimiz özel bir eser olacaktır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İnşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamız, Yeşilyurt'umuzun marka değerine yakışacak olup, gelecek nesillere emanet edeceğimiz özel bir eser olacaktır" dedi.

Malatya ve Yeşilyurt'un merkezi noktalarından Turgut Özal Mahallesi'ndeki 40 dönümlük alanın 5 dönümün de inşaatı hızla yükselen Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasındaki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iç ve dış mimarisinin yanı sıra hizmet alanları, sosyal donatıları, yeşil alanları, otoparkı ve aydınlatmalarıyla modern ve nezih bir eseri Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yeni Belediye Hizmet Binasının teknik alt yapısı, hizmet alanları ve sosyal donatılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benzersiz Şehirler' diye işaret ettiği sağlıklı, güvenilir ve planlı kentler modeline katkı sunacak değerli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çınar, seçim vaatleri arasında yer alan Yeni Belediye Hizmet Binasının yanı sıra aynı bölgede hizmete sunulacak Millet Bahçesi ile birlikte yeni bir cazibe merkezine daha kavuşacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki Belediye Birimlerinin tek çatı altında toplayarak hizmetteki kalite standardını daha iyi bir seviyeye ulaştıracaklarına dikkat çeken Çınar, " Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı planladığımız ölçülerde sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir. Tüm vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşabileceği, kentimizin merkezi bir konumunda hizmete sunacağımız Belediye Hizmet Binamız ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatıyla bu bölgeye kazandırılacak olan Millet Bahçesiyle burası tam anlamıyla yaşam alanına dönüşecek. Mimari yapısı ve teknik alt yapısının yanı sıra çevre düzenlemeleri, otoparkları, toplantı salonları ve görselliğiyle, geleceğe yönelik şehir planlamalarının temelinde yer alan 'akıllı şehirler' ve 'doğru kentleşme modeli' anlayışlarına uygunluk gösteren bir anlayışa sahip olacak olan Belediye Hizmet Binamız ' yerinde hizmet, yerinde çözüm' mantığımızın daha güçlü bir temele yerleşmesini sağlayacaktır. Belediye Birimlerimizin tek çatı altında toplanacak olması hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayacaktır. Bizlerde binamızın tüm yapım işlerini yakından takip ediyoruz. Yeşilyurt'un marka değerine yeni güzellikler katacak olan Belediye Hizmet Binamız ve Millet Bahçemiz ile ilçemize kazandırdığımız yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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