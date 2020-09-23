Yeşilyurt Belediyesi Yakınca mahallasini, yatırımlarla güzelleşiyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yakınca mahallemizi prestij seviyesi yüksek, kent estetiğine değer katan yatırımlarımızla daha güzel ve değerli hale getiriyoruz." dedi.

"KALİTELİ VE ESTETİK YAŞAM ALANLARIMIZA YENİLERİNİ EKLİYORUZ"

Yeşilyurt'un her noktasında çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir emek ve gayretle hayata geçirdikleri yatırımlar sayesinde kaliteli ve kent estetiğine değer katacak yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını söyledi.

"YAKINCA'NIN SOSYAL KİMLİĞİNE DEĞER KATACAK YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR"

Yeşilyurt'un nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerden biri olan Yakınca'da yapılacak olan çalışmalarla mahallenin çehresi değiştireceklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin dört bir tarafını güzelleştirmek ve yaşam kalitesini artırmak anlamında büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yakınca mahallemiz Oğuz Kağan CCaddesindeki yol yenileme, kaldırım düzenleme, aydınlatma, kilit taşı döşeme ve tretuvar çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hız kazanan değişim ve dönüşüm çalışmalarımızla bölgemizin çehresine yeni güzellikler kazandıracağız. Beylerderesi Şehir Parkımız ve Millet Bahçemizin de bulunduğu bu bölgedeki yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve otopark gibi yatırımlarımızı bir bütün halinde sürdürüp, bölgemizin cazibesini artıracağız. Tüm yaşam alanlarımızda olduğu gibi kent estetiğine değer katacak şekilde yürüttüğümüz çözüm odaklı yatırımlarımızla kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman Oğuz Kağan Caddemiz, bölgemizin en prestijli ve en güzel caddelerinden biri olacaktır. Alt ve üst yapısıyla, aydınlatmalarıyla Beylerderesi Şehir Parkımız ve Millet Bahçemizle de bütünleştirip hemşerilerimizin hizmetine en kısa sürede sunmuş olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, yeni yatırımlarımız bölgemize hâyırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler