Yeşilyurt Belediyesi tarımsal arge sahasında üretimler hız kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt Belediyesi tarımsal arge sahasında üretimler hız kazandı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretiminin yanı sıra bölgenin iklimine göre ekilecek yeni ürünlerin teknik özelliklerinin değerlendirildiği Tarımsal Üretim-ARGE sahasında yaptığı incelemede, "Verimli topraklarımızdan bereketli, doğal...

Yeşilyurt Belediyesi tarımsal arge sahasında üretimler hız kazandı
26.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:51

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretiminin yanı sıra bölgenin iklimine göre ekilecek yeni ürünlerin teknik özelliklerinin değerlendirildiği Tarımsal Üretim-ARGE sahasında yaptığı incelemede, "Verimli topraklarımızdan bereketli, doğal ve taze ürünler almaya devam ediyoruz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından uzak durmak için herkesin doğal ürünler tüketmesini isteyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Seracılık alanlarının yanı sıra Cumhuriyet Örnekköy'de 177 dönümlük alanda kurdukları Tarımsal Üretim-ARGE sahası ile sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Tarımsal Üretim-ARGE Sahası ile tarımsal hizmetlere farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Kayısı Araştırma Entstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahalleleri arasında ki 177 dönümlük alan üzerine kurduğumuz Tarımsal Üretim-ARGE sahamız, Yeşilyurt'umuzu tarımsal hizmetlerde marka haline ulaştırma hedeflerimize büyük katkı sağlamıştır. Burası atıl bir vaziyetteydi, bizlerde böylesine verimli arazilerin daha rantabıl hale gelmesi adına farklı bir proje ile değerlendiriyoruz. Kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretimlerimizle, verimli topraklarımızın bereketini artırmaya çalışırken, hemşerilerimizin daha fazla doğal ve taze ürünler tüketmesi içinde aracılık yapıyoruz. Dikilen fidelerin belli bir seviyeye geldiğini görmek bizi sevindirdi. Bununla birlikte alanında deneyimli uzman ekiplerimizin gözetiminde bölgemizin iklimine uygun diğer ürünlerin teknik analizleri yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında analizleri yapılan ürünler eğer bölgemizde yetiştirecek duruma sahipse üretimine başlayacağız. Bölgemizde başka bir örneği olmayan çok değerli bir yatırımla, Yeşilyurt'umuzun tarımsal zenginliklerine yeni bir bakış açısıyla değer katmaya çalışıyoruz. Kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerimizi sosyal tesislerimizde ki yemeklerde kullanıyoruz ayrıca Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Çarşımızda ise satışını yaparak belediyemize ek bir gelir kazandırıyoruz. Sofralarımızda ne kadar doğal ve taze ürün olursa, koronavirüs başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin ciddi bir etki göstermeden uzaklaşmasını sağlayabiliriz.Topraklarımız maşallah bereketli, insanlarımız çalışkan, bizlerde bu tür yatırım alanlarıyla ilçemizin tarımda daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyoruz.tarım, yaşamın olmazsa olmazıdır.Tarım demek toprak demek, üretim demek, bereket demektir. Her alanda çalışmamız ve üretmemiz lazım. Tarım alanındaki eksikliklerimizi bu tür yatırım alanlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Bu tür yatırımlarımızı Lezzet Vadisi, Yöresel Ürünler Pazarı, Yeşil Gıda Market ve yöresel ürünlerin satışının ve tanıtımının yapıldığı alanlarla bir bütün halinde görüyoruz.Yeşilyurt'un tanıtımına bu tür hizmetlerle farklı bir dinamizm getirmeye çalışıyoruz. Burada alın teri dökerek ürünleri toprakla buluşturan çiftçilerimiz başta olmak üzere görevli tüm personellerimize teşekkür ediyor, bol ve bereketli günler diliyorum" şeklinde konuştu.

"Takdire şayan hizmetler"

Atıl vaziyetteki tarım alanlarının ekonomiye katkı sağlayacak seviyeye getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise " Yeşilyurt Belediyemizin atıl vaziyetteki bu alanı alıp tarıma kazandırması gerçekten takdire şayandır. Yıllardır işlenmemiş yaklaşık 200 dönümlük arazinin kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerle yeniden faaliyete geçmesi önemlidir. Tarımsal faaliyetlere verdiği destekten dolayı Başkanımızı ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Hülya Avşar Kerimcan Durmaz
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Manisa
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyesi tarımsal arge sahasında üretimler hız kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:07:14. #1.14#
title