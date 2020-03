Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım sitelerinde çocuklar için tiyatro oyunları yayınlanıyor 'Evde Kal' çağrılarına uyan çocukların keyifli vakitler geçirmeleri için tarihi karakterlerin ve hikayelerin yer aldığı geleneksel orta oyunları ev ortamına taşıdı.

Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmaya başlayan tiyatro oyunları büyük ilgi gördü.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EĞLENCELİ TİYATRO OYUNLARI YAYINLIYORUZ"

Dünya'nın ve Türkiye'nin Koronavirüs ( COVİD-19) salgınından dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' mesajıyla evden çıkmayan çocukların keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri için sosyal paylaşım sitelerinde eğlenceli ve keyif dolu tiyatro gösterileri yayınlamaya başladı.

"MASAL KAHRAMANLARINI EV ORTAMINA TAŞIDIK"

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin herkes tarafından uygulanması halinde yaşanan sıkıntılı sürecin daha kısa sürede atlatılabileceğini ifade eden Başkan Çınar, "Koronavirüs salgınından ne yazık ki dünya çapında 14 bine yakın, ülkemizde de dün itibariyle 21 can kaybının yaşanması tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Evde Kal Sağlıklı Kal' çağrılarına hepimizin uyması gerekmektedir. Toplum ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden virüsün yayılmasını önlemek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Mümkün olduğunca kalabalık yerlerden uzak durmalıyız ve mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamalıyız. Sağlıklı ve sıhhatli bir sosyal hayat için 'Evde Kal' çağrılarını uyup dışarıya çıkmayan çocuklarımızın kaliteli ve eğlenceli zamanlar geçirmeleri için farklı projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın ev ortamında hem sıkılmamaları hem de farklı bilgiler öğrenerek kaliteli ve verimli zamanlar geçirmeleri için, www.facebook.com/yesilyurtbeltr,www.twitter.com/yesilyurtbeltrve www.instagram.com/yesilyurtbeltr üzerinden geleneksel orta oyunlarımızdan Keloğlan ve Meddah gibi tiyatro gösterilerini yayınlamaya başladık. Çocuklarımız bu tür eğlenceli ve keyif dolu oyunları izleyerek bir yandan keyifli vakit geçirecek diğer taraftan da geleneksel kültürümüzün farklı renklerini öğrenme imkânına kavuşmuş olacaktır. Masal kahramanlarını çocuklarımız için ev ortamına bu uygulamayla taşımış oluyoruz. Tarihi karakterlerimiz ve her biri ayrı bir değere sahip hikâyelerin yer aldığı orta oyunlarımızı bugün itibariyle sosyal paylaşım sitelerimizde yayınlamaya başladık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Uygulamamız virüs tehdidi ortadan kalkana kadar belli bir yayın çizelgesi halinde devam edecektir. Projemize destek ve katkılarını esirgemeyen genç tiyatrocu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.Çocuklarımız yeter ki evlerinden çıkmasınlar bizler onların güzel ve keyifli vakit geçirmeleri için görev başındayız. Her şey sağlıklı ve güzel bir Türkiye, Malatya ve Yeşilyurt için." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler