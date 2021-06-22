Yeşilyurt Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'ni ağırlayacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanabilir sağlıklı kentler oluşturmayı amaç edinen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 35. Olağan Meclis Toplantısına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanabilir sağlıklı kentler oluşturmayı amaç edinen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 35. Olağan Meclis Toplantısına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecek olan 75'e yakın Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını 24 ve 25 Haziran'da Malatya'da ağırlayacaklarını vurgulayan Çınar, "Sağlıklı Kentler Birliği Yönetim Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru neticesinde, Belediyemizin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 35. Olağan Meclis Toplantısı için hazırlıklarımızı tamamladık. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş başta olmak üzere Meclis Üyesi olan Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Misafirlerimize Malatya programı sırasında Malatya ve Yeşilyurt'un tarihini, medeniyetini, sanayi potansiyelini, gastronomisini ve tüm zenginliklerini en ince ayrıntısına kadar tanıtıp, anlatacağız. Böylesine önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimize teşrif edecek olan kıymetli misafirlerimiz ayrıca 24 ile 25 Haziran günlerinde Çırmıktı Lezzet Caddesinde düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü, sosyal ve kültürel etkinliklerimize de katılarak, bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayacaklar. Kent protokolünün yanı sıra il dışından gelecek misafirlerimizle festival havasında coşkulu ve heyecanlı bir programın altına hep birlikte imza atacağız. Bu vesileyle iki gün sürecek olan etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı