Yeşilyurt Belediyesi ramazanda ihtiyaçlı ailelere yemek ile gıda kolisi dağıtacak

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere sıcak yemek ile gıda kolisi verecek.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere sıcak yemek ile gıda kolisi verecek.

Yeşilyurt Belediyesi, ramazan ayı boyunca günlük 150 aileye sıcak yemek ve ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımında bulunacak.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek SYDV desteğiyle evlerine sıcak yemek servisi yapacaklarını söyledi.

Köylerde de ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenerek onlara da sıcak yemek ulaştıracaklarını anlatan Yılmaz, "Belediye aşevinde kendi personelimizle tüm hizmetleri veriyoruz. Belediyemiz bütçesinden ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yaklaşık 350 aileye de gıda kolisi hazırladık. Bunlar da ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edilecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan