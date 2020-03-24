Yeşilyurt Belediyesi'nin 'siz isteyin biz getirelim' projesi büyük ilgi gördü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla; evden dışarıya çıkamayan vatandaşların market alış verişlerinin yapılmasını sağlayan 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesi ilk gün itibariyle büyük ilgi görmeye başladı.

"Gönül Belediyeciliği Hizmetlerimizle Her Zaman Halkımızın Yanındayız"

Başkan Çınar, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik tanıdıklarını söyledi.

YEŞİL GIDA MARKETTEN YAPILAN ALIŞ VERİŞLER VATANDAŞLARIN EVLERİNE TESLİM EDİLİYOR

0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşların temel ihtiyaçları, Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Marketten alınarak evlere teslim edilmeye başlandı.

"İNSANA HİZMET BU ŞEKİLDE OLUR"

'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan vatandaşlar, "Koronavirüs salgınından dolayı evimizden çıkmıyoruz, doğal olarak bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Yeşilyurt Belediyemizin başlattığı bu projeden ziyadesiyle memnun olduk. Verilen numarayı aradık ve kısa bir sürede isteklerimiz kapımıza kadar geldi. Gönül Belediyeciliği ve insana hizmet bu şekilde olur açıkçası, Başkanımızı ve personellerimizi bu gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştular.

"HER TÜRLÜ ŞART VE DURUMDA HALKIMIZIN YANINDAYIZ"

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının yayılmamasını önlemek adına evden dışarıya çıkamayan yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarını 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesiyle yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İnsanı hizmeti tüm hizmetlerinin merkezine alan bir çalışma prensibine sahibiz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle kıymetli hemşerilerimizin refah ve huzur seviyesini artırıp, hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin çok değerli ödüllerle taçlanması, doğru hizmetler ürettiğimizin açık bir göstergesidir. Ülkemizde ne yazık ki hızla yayılmaya başlayan Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının bertaraf edilmesi adına başlatılan 'Evde Kal' çağrısına kulak verip, dışarıya çıkamayan yaşlı ve engelliler başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin temel ihtiyaçlarını 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesiyle yerine getirmeye başladık. 0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşlarımızın market alış verişleri personellerimiz tarafından Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Markette yapılıp, araçlarla evlerine teslim edilmeye başlanmıştır. Vatandaşlarımızın projemizden memnuniyetlerini bildirmeleri hem bizleri hem de personellerimizi mutlu etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; hizmetlerimizin karşılığında bir dua, bir tebessüm bizim için yeterlidir. Vatandaşlarımızın kalbine ve yüreğine dokunan hizmetler her zaman önceliklerimiz arasındadır. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar bu projemize devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el ele verip mutlaka atlatacağız. Halkımız zorunlu olmadıkça evinden çıkmasın, onların her türlü şartta yanlarındayız." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler