Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetleri tanıtıldı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, belediyenin hizmetlerini gezerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.



Gedik Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Konferans Salonu ve Şark Odası gibi kültürel mekanları gezerek, yapılan faaliyetler hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan bilgiler aldı. Kültürel, sosyal ve eğitim hizmetlere farklı bir önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Çakır'a Gedik Kültür Merkezimizdeki hizmetler hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduk. Öncelikle Yeşilyurt'un her yönden değişimi noktasında bugüne kadar ki hizmetlerin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Milletvekilimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin her yönden gelişimi için devasa yatırımlar yaparken, özellikle sosyal, kültürel, eğitim, sportif yönden kalkınmasına farklı önem veriyoruz. Yıllardır atıl durumda olan Gedik Tepemizi her yönden dikkat çekici ve farklı yatırımlarla gözde bir mekan haline getirdik. Gedik Sosyal Tesislerimiz, Gedik Kültür Merkezimiz, Namazgah alanımız, çocuk oyun alanlarımız ve piknik yerlerimizle burası vatandaşlarımızın uğrak noktası oldu. Burada yıllar önce kapatılan ve kötü bir görüntü sergileyen Cezaevinin devrini Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden alarak Kültür Bakanlığımızın da destekleriyle burayı kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak niteliklere sahip Kültür Merkezine dönüşümünü sağladık. Üç yıl süren özenli ve titiz çalışmalarımızın ardından burayı bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim vizyonuna değer katabilecek seviyeye ulaştırdık. Yeşilyurt'umuzun sanatsal ve kültürel kimliğine yakışır mekanlara sahip Kültür Merkezimiz içerisinde ki Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, 130 kişilik kapasiteye Konferans Salonu ve Şark Odası gibi bölümleri tamamladık. Burada ceza evinde kalan mahkumlar tarafından yapılan ürünlerin sergilenebileceği bir alanda oluşturduk. Tüm hemşehrilerimizin toplumda büyük bir farkındalık oluşturan müzelerimizi ve kültürel mekanlarımızı mutlaka gezmelerini ve görmelerini tavsiye ediyorum. Kültür Bakanlığımızla açılışa ilgili görüşmelerimizi yaptık, yakın bir zamanda bazı eklemeleri yaptıktan sonra açılışa uygun hale getireceğiz" dedi.



Kültürel belediyecilik hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, "Yeşilyurt Belediyemizin bu tür yatırımları Malatya'ya değer katmaktadır. Daha önce Cezaevi olarak kullanılan ancak kapatıldıktan sonra atıl duruma düşen binanın gerekli düzenlemelerin ardından Kültür Merkezi gibi bir yatırıma dönüştürülmesinden ziyadesiyle memnun olduk. Cezaevi şartlarının aslına uygun olarak korunması, diğer bölümlerinde her yaştan vatandaşımıza yönelik kültürel ve eğitim hizmetlerin sunulduğu alanlara dönüşümünün sağlanması bölgemizin gelişimi açısından önemlidir. Millet Kıraathanesiyle, Cezaevi Müzesiyle, Çoban Müzesiyle, Konferans Salonuyla ve Şark Odasıyla burası bölgeye değer katan özel bir yatırım hüviyetine kavuşmuş durumdadır. Her yaştan vatandaşın kültürel hizmetlerden faydalanabileceği, öğrencilerimizin nezih ve kaliteli ortamlarda kitap okuyup ders çalışabilecekleri mekanların artırılması, kentimizin eğitim ve kültürel vizyonuna değer katmaktadır. Gedik Kültür Merkezimizde yer verilen gerek müzeler gerekse de diğer hizmet alanlarının her birinin farklı bir niteliğe ve değere sahip olduğunu gördük. Kültür Merkezimizin her boyutuyla çok güzel bir şekilde projelendirilip ilçemize ve kentimize kazandırılmasından memnuniyet duymaktayız. Bu tür güzel projelerin bölgemizin her noktasına yaygınlaşmasını ümit ediyorum. Takdire şayan bir kültür hizmetinden bulunan Yeşilyurt Belediyemizi, Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

