Yeşilyurt Belediyesi'nin 19 Mayıs video yarışması ilgi gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt Belediyesi'nin 19 Mayıs video yarışması ilgi gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe Belediyesi'nin 101'nci yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediği 'Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder' yarışması ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediyesi'nin 19 Mayıs video yarışması ilgi gördü
19.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:04

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe Belediyesi'nin 101'nci yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediği 'Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder' yarışması ilgi gördü.

Malatya ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen 412 adet özel görüntüler arasından dereceye girenler belli oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya Malatya ve Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan gençler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un önemi, Milli Mücadele Ruhu, vatan ve memleket sevdalarını anlatan çok değerli çalışmalarını yesilyurtbld44@yaani.com e-mail adresine gönderdiler. Yoğun ilgi gören yarışmaya toplam 412 görüntü ulaştı.

Dereceye giren gençler belirlendi

Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından birinci Emine Bertan, ikinci Orhan Tolga Balarısı, üçüncü Emre Akça, dördüncü ise Şevket Aldemir oldu.

Yarışmada birinci olana 2 bin TL, ikinci olana bin TL., üçüncü olana 500 TL., para ödülünün yanı sıra mansiyon dalında dereceye girenlere ise farklı hediyeler gönderilecek.

Malatya ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen 412 görüntünün yer aldığı 'Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder' yarışmasına gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919'da başlatılan Milli Mücadele ruhu, yüreklerimizde çok müstesna ve özel bir yerdedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan istiklal meşalesiyle özgürlüğünü tüm dünyaya bir kez daha yansıtan kahraman ecdadımızı saygıyla, minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğin aydınlık yarınların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatları olduğuna işaret eden Çınar, " Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarına, milli mücadele ruhuyla hayatlarına yön vermelerine, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarına ilelebet sahip çıkmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Bizler de Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyor, onların kendilerini donanımlı yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede, gençlerimize sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlar kazandırmak için toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Gençlerimizin gözünde 19 Mayıs'ı, Milli Mücadele Ruhunu, vatan ve bayrak sevdasını görebilmek adına düzenlediğimiz 'Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder' yarışmamızın yoğun ilgi görmesi hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Her biri ayrı bir değerli ve özel olan toplam 412 görüntüyü bize ulaştıran tüm gençlerimize Yeşilyurt'tan selam ve saygılarımı iletiyorum. Gençlerimizin yüreklerindeki vatan ve bayrak sevdasını çok özel görüntülerle görmek hepimizi onurlandırmıştık. Gençlerimizin İstiklal şuuruyla yetiştiklerini bu vesileyle bir kez daha görmek hepimizi gelecek adına umutlandırmıştır. Dereceye giren tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor ve kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hadise Hazal Kaya Ebru Şallı Onur Saylak
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyesi'nin 19 Mayıs video yarışması ilgi gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 15:05:09. #1.14#
title