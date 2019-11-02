Yeşilyurt Belediyesi'ne "Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü"

02.11.2019 10:50

Yeşilyurt Belediyesi, 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi kapsamında "Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü"nü aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldı.

Düzenlenen zirvede "Yerel Yönetimler" kategorisinde ödül almaya hak kazanan Başkan Çınar'a ödülünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan verdi.

Yeşilyurt'un çevre ve doğa sağlığının korunması için yatırımlarıyla örnek olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Türkiye çapındaki yerel yönetimler arasında 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle en fazla destekleyen ve en fazla sahip çıkan yerel yönetimler arasında olmaktan kıvanç duymaktayız. Bin 359 belediye arasında ilk beşe girip bu ödüle layık görülmek hepimiz adına gurur vesilesidir. Tarihi, medeniyeti, kültürü, yöresel lezzetleri, örf, adet ve gelenekleriyle sağlam bir medeniyete sahip olan Yeşilyurt'u her alanda olduğu gibi çevre ve doğa sağlığının korunması noktasındaki hizmetlerimizle zirveye ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Temiz ve güzel bir çevre gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinedir."

Kaynak: AA