Yeşilyurt Belediyesi'nden Yeşil Topsöğüt konutları Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projesi, Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 9 bin 460 metrekare alanda vatandaşlarla buluşacak.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projesi, Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 9 bin 460 metrekare alanda vatandaşlarla buluşacak.

Deprem kuşağında ki Malatya'da sağlam, dayanıklı ve modern yaşam alanlarını sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Yeşil Topsöğüt Konutları' ile sosyal belediyeciliğe farklı bir bakış açısı kazandıracaklarını söyledi.

Yeşil Topsöğüt Konutları tanıtım ve satış ofisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tüm bölgelerini depreme dayanıklı yaşam alanlarıyla donatmak adına çok titiz çalıştıklarını ifade etti.

"Kaliteli yapılaşmaya örnek gösterilecek özel bir yatırım"

Yeşil Topsöğüt Konutları projesiyle Topsöğüt Mahallesinin çehresinin ciddi seviyede değişeceğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Deprem kuşağında yer almamız vesilesiyle hemşehrilerimizin huzurlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeleri için yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Sağlıksız ve güvenli olmayan yapılaşmaların olduğu bölgeleri teker teker tespit ederek buraları kentsel dönüşüm ya da diğer projelerimizle baştan aşağıya düzenleyerek, Yeşilyurt'u kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarıyla geleceğe doğru ve planlı bir şekilde taşımayı hedefliyoruz. Modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirmek adına başlattığımız yatırımlar kapsamında; Topsöğüt Karşıyaka mahallemizde belediyemize ait olan yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine 136 daire ve 6 dükkandan oluşan 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projemizi hemşerilerimizle buluşturacağız. Özellikle 24 Ocak Elazığ-Sivrice merkezli depremin ardından oluşan sosyal konut ihtiyacına cevap vermek adına hazırladığımız projemiz için çevreyolu altının kentsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Topsöğüt bölgesini tercih ettik" dedi.

Kaliteli yapılaşmaya örnek gösterilecek 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projesi hakkında teknik bilgi de veren Çınar, "Beş kattan oluşan yedi ayrı blokta her katta dört daire olacaktır. 3+1 daireler brüt 132 metrekare ve 2+1 daireler brüt 105 metrekare alana sahip olacaktır. 6 blokta 3+1 daireler, 1 blokta 2+1 daireler şeklinde projesi çizilen projede, 110 adet 3+1 ve 26 adet 2+1 daire olmak üzere 136 adet daire yapılacaktır.2 bloğun altında taziye evi ile çocuk oyun alanı şeklinde ortak kullanım alanları yer alacaktır. 30 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra açık otopark alanlarının da yer alacağı konut projemizin uygulanacağı alanın 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak ayrılacaktır. Yeşilyurt'umuzun sosyal yaşamına farklı bir hava kazandıracak şekilde hizmete sunacağımız projemiz, güvenlik bölümleri, bekleme alanları, sosyal donatıları, havuzu, dinlenme alanları, otopark, aydınlatma, çocuk oyun grupları ve bisiklet yollarıyla kaliteli ve nitelikli yaşam yatırımlarına örneklik teşkil edecektir. Modern mimari tarzda tasarlanan konutlarımızın temelini yakın bir zamanda atıp, uygun ödeme koşullarıyla satış işlemlerine başlayacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA