Yeşilyurt Belediyesi'nden 'Şeffaf Belediyecilik' hizmetlerine yakışan bir uygulama

28.08.2019 16:01

"İhalelerimizi Canlı Yayınlıyoruz"

"HALKIMIZDAN GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOKTUR"

Yeşilyurt'u yönetirken şeffaflık ilkesinden vazgeçmediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihalelerin canlı yayınlanmasına ilişkin olarak şunları söyledi; " Biz halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olduk. Gönlümüz, yüreğimiz ve kapılarımız halkımıza her zaman açıktır. Halkımızdan gizleyecek ve saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle yaptığımız koordinasyon toplantımızda, şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliğini tam manasıyla yerine getirmek amacıyla; Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleşen tüm ihalelerimizi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız ( facebook, instagram, twitter)üzerinden canlı yayınlama kararı aldık. Kıymetli hemşerilerimiz ve basın mensuplarımız ihaleleri canlı yayında takip ederek sunulan tekliflerden, alınan kararlardan anında haberdar olacaklardır. Bölgemizde ilk kez bu uygulamayı hayata geçiren yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Canlı yayınlarımız hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ilk canlı yayında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 'Çöp Kovası ve Bank Ayağı ' alım ihalesi yapıldı.

Kaynak: Bültenler