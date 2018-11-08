Yeşilyurt Belediyesi'nden Dev Bir Yatırım Daha; Yakınca Spor Kompleksi

"HİZMETLERİMİZLE SAĞLIKLI VE YAŞAM DÜZEYİ YÜKSEK BİR İLÇE OLDUK"

Yeşilyurt'un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir ilçe olması için spor, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri gibi sosyal donatı alanlarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Spor Kompleksimiz içerisinde yer vereceğimiz spor alanlarında yetişecek sporcularımızı ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Bizler gençlerimizin yeteneklerine güveniyoruz, bu tür yatırımlar da onlara inandığımızın açık bir göstergesidir." dedi.

"SPOR KOMPLEKSİMİZ, FARKLI VE AYRICALIKLI YAŞAM ŞARTLARINI DESTEKLEYECEK"

Yeşilyurt'un çehresini değiştirecek dev yatırımlara bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel, nezih ve kaliteli alanlarda spor yapmaları ve kendilerini yetiştirmelerine ayrı bir önem veriyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt diyerek hayata geçirdiğimiz bütün projelerin tek amacı var o da; hemşerilerimizin mutlu, güvenli, sağlıklı ve güzel şartlarda hayatlarını sürdürmeleridir. Eğitim, spor ve kültürel alanlarda ki örnek projelerimizle ilçemizi bu alanda marka haline getirdik, ancak bizim hizmet felsefemizde durmak yok, sürekli yeni projeler ve yatırımlarla memleketimize ve kentimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda yetişmelerine destek vermek ve başarılı sporcuların Yeşilyurt'tan çıkması için önemli bir yatırımı daha ilçemize kazandıracağız. Yetenekli gençlerimizin önünü açmak ve ülke sporuna kazandırmak tek hedefimizdir." dedi.

"HEDEFİMİZ DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI KAZANACAK SPORCULAR ÇIKARMAK"

Yakınca Spor Kompleksi içerisinde çeşitli spor dallarına ait modern sahaların yer alacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizdeki sosyal yaşama canlılık kazandıracak olan bu önemli yatırımın 1.464 metrekarelik kapalı alanında hizmete sunacağımız yarı olimpik yüzme havuzumuzda yönetici odası, 12,5 x 25 metre ebatlarında yüzme havuzu, fıtness alanı, 12.5x4 metre ebatında ısınma havuzu, tribün, ilk yardım odası, kafeterya, mekanik ve teknik odalar, soyunma ve duş alanları ile wc yer alacaktır. Yaz ve kış dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hizmete sunacağımız bu tesislerimizde yeni yüzücülerimizi ülke sporuna kazandırmış olacağız. Son yıllarda dünyada gelişen spor dalları arasında yer alan, fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel gelişime de büyük katkısı olan yüzme sporunda da Yeşilyurt'un adını dünyaya duyurmak istiyoruz. Yeşilyurt'tan inşallah dünya çapında yüzücüler çıkacaktır." dedi.

" YEŞİLYURT'UN SPORTİF ALANDAKİ BAŞARI ÇITASI YÜKSELECEKTİR"

Yeşilyurt'u bu tür yatırımlarla bölgesinde cazibe merkezi haline getireceklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Spor Kompleksimizin etrafındaki 21 bin 592 metrekare alanı tamamen yeşillendirip, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra dikkat çekici bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağız.Gerek mimari yapısı gerekse de hizmet alanlarıyla gelişen ve her geçen büyüyen Yeşilyurt'umuza yakışacak ölçülerde hizmete sunacağımız bu alanımızda bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma grupları ve kamelyalar yapacağız.7'den 70'e tüm hemşerilerimizin istifade edeceği alanda yapay göletler, mini futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay alanları, mescid ile otopark alanlarımızda yer alacaktır. İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim düzeyine büyük kazanımlar sağlayacak olan bu dev yatırım sayesinde Yeşilyurt'un sportif alandaki başarı çıtası da yükselecektir" diye konuştu.