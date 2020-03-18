Yeşilyurt Belediyesi'nden '81 il'de 81 okula kayısı' hediyesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yayınladığı 'Okula Döndüğümüz Gün İlk Teneffüs 40 Dakika, Söz' şeklindeki paylaşımından sonra 81 İl'de ki 81 Okula kayısı gönderme kararı aldı.

Başkan Çınar, çocukları her türlü hastalıktan uzak tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ 81 KENTTE Kİ 81 OKULA KAYISI GÖNDERECEK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dünya'yı etkisi altına alan ( COVİD-19) Koronavirüs salgınından ülkemizin asgari düzeyde etkilenmesi adına ortaya koyduğu üstün gayret ve çabayla vatandaşların takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiği kayısı paketinin ardından şimdide 81 İl'de 81 Okula kayısı göndermek için harekete geçti.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ, BAŞKAN ÇINAR KAYISI GÖNDERME TALİMATI VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, koronavirüs salgınından dolayı bir hafta ara verilen eğitim-öğretim döneminin yeniden başlayacağı ilk gün teneffüsün 40 dakika süreceğini sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden duyurmasından sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, verilen arada çocukların kayısı tüketmeleri için 81 İl'de 81 Okula Kayısı gönderme kararı aldı.

"ÇOCUKLARIMIZI HER TÜRLÜ HASTALIKTAN UZAK TUTMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

Kayısının içerdiği mineraller bakımından koronavirüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı tüketilebilecek çok değerli bir besin kaynağı olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Vücut direncinin artmasına ve bağışıklılık sisteminin güçlenmesine büyük faydalar sağlayan kayısımız, içerdiği minareler ve vitaminler bakımından sıhhatli bir bünye için olmazsa olmazdır. Küresel bir tehdit haline dönüşen koronavirüs salgının yayılmasını önlemek, insanlarımızı bu beladan uzak tutmak için her türlü çabanın sergilendiği bu kritik dönemde bizlerde tüm vatandaşlarımızın bu beladan uzak kalmaları için mutlaka kayısı tüketmeleri yönünde sürekli çağrı yapıyoruz. Koronavirüs salgınından halkımızı uzak tutmak adına ortaya koyduğu özverili ve gayretli çalışmalarıyla herkesin takdirini toplayan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya desteğimizi sunmak adına kayısı paketimizi ve kayısı kolonyamızı gönderdik. Bugünde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un sosyal medya uygulaması üzerinden yayımladığı mesajında, eğitim ve öğretim döneminin yeniden başlayacağı ilk günkü teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasından sonra bizlerde hemen harekete geçtik. Sayın Bakanımızın sosyal medya paylaşımına'O kadar uzun teneffüs enerji depolamak için büyük bir fırsat. Sayın Bakanım bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna Malatya'mızın kayısı ile ortak olmak istiyoruz, 81 İl'de 81 okula kayısılar bizden' şeklinde cevap verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, göz nurumuzdur. Onların her türlü hastalıktan ve sıkıntıdan uzak kalması için ne gerekiyorsa yaparız. Belediye olarak ülkemizin 81 kentindeki 81 okula Malatya kayısısı göndereceğiz. Çocuklarımıza şimdiden afiyet olsun, hem 40 dakikalık teneffüste hem de normal zamanlarda bol bol kayısı ve kayısı ürünleri yiyerek güç depolasınlar.Ülkemizin dört bir tarafındaki çocuklarımıza Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'tan en içten duygularımla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler