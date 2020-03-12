Yeşilyurt Belediyesi'nde salgınlara karşı temizlik ve dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında ki hizmet binalarında rutin olarak sürdürdüğü temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"BİNALARIMIZDA DEZENFEKTE VE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDIK"

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binalarındaki temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşları temizlik konusunda daha fazla duyarlı ve hassas olmaya çağırdı.

"TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜK BİR ÖZENLE SÜRMEKTEDİR"

Dünya genelinde yayılan virüs salgını nedeniyle rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Çınar, " Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan salgının ülkemizde yaygın hale gelmeden bertaraf edilmesi adına Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan talimatı yerine getirmek adına Yeşilyurt Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizin farklı noktalarında bulunan hizmet binalarımızda rutin olarak yaptığımız temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz, binalarımızdaki lavabolar, tuvaletler, oturma alanları, koridorlar ve diğer bütün bölümlerimizdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını büyük bir özenle sürdürmektedir.Virüse karşı alınacak önlemleri içeren uyarı levhalarımızı binalarımızın farklı noktalarına yerleştirdik. Ayrıca gerek personellerimiz gerekse de iş ve işlemler için hizmet binalarımızı ziyaret eden tüm hemşerilerimizi kolonya ile karşılamaya başladık. Çalışmaları bizlerde sürekli takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler