Yeşilyurt Belediyesi'nde ihaleler artık canlı yayınlanıyor

28.08.2019 17:56

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi aldığı karar ile artık yaptığı tüm ihaleleri, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamaya başladı.



Yeşilyurt'u yönetirken şeffaflık ilkesinden vazgeçmediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihalelerin canlı yayınlanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, halka karşı her zaman açık ve şeffaf olduklarını belirterek, "Gönlümüz, yüreğimiz ve kapılarımız halkımıza her zaman açıktır. Halkımızdan gizleyecek ve saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur" dedi.



Yaptıkları koordinasyon toplantında şeffaf belediyecilik anlayışının gerekliliğini tam manasıyla yerine getirmek amacıyla, tüm ihaleleri internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlama kararı aldıklarını belirten Çınar, "Kıymetli hemşehrilerimiz ve basın mensuplarımız ihaleleri canlı yayında takip ederek sunulan tekliflerden, alınan kararlardan anında haberdar olacaklardır. Bölgemizde ilk kez bu uygulamayı hayata geçiren yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Canlı yayınlarımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ilk canlı yayında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 'Çöp Kovası ve Bank Ayağı ' alım ihalesi yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA