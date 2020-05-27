Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Doğru kentleşme modeline uygun hizmetlerimizle her alanda modern kent kimliğine uygun estetik bir görüntüye ulaşan Yeşilyurt'umuzda 2014 yılından bugüne kadar 259 adet metruk evin yıkımını yaparak sağlıklı ve huzurlu yaşam...

Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor
27.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:34

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Doğru kentleşme modeline uygun hizmetlerimizle her alanda modern kent kimliğine uygun estetik bir görüntüye ulaşan Yeşilyurt'umuzda 2014 yılından bugüne kadar 259 adet metruk evin yıkımını yaparak sağlıklı ve huzurlu yaşam alanların sayısını artırdık" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, Seyran Mahallesinde bulunan iki katlı metruk evin yıkımını alınan güvenlik önlemlerinin ardından başarıyla gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri altında büyük bir titizlikle gerçekleşen yıkım işlemlerinden sonra binanın etrafında dezenfektan çalışması yapıldı.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u doğru ve sağlıklı bir kentleşme modeliyle geleceğe hazırlamak adına depreme dayanıklı, kaliteli ve nezih yaşam alanların sayısını artırma noktasında büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade ederken, 6 yıl içerisinde 259 adet metruk evi yıkarak, sağlıklı yaşam alanların sayısını artırdıklarını söyledi.

Kentin mimari görselliğine aykırı bir görüntü sergilemelerinin yanı sıra sağlık ve emniyet açısından risk oluşturan binalara asla müsaade etmediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin farklı noktalarında bulunan ve gerek bizim değişim ve dönüşüm hizmetlerimize engel teşkil eden gerekse de sağlık ve güvenlik açısından risk teşkil eden binaların yıkımına devam ediyoruz. İlçemizin geleceğine dayanıklı, ferah, kaliteli ve nezih yaşam alanları bırakmak adına bu tür binaların yıkımı doğru bir kentleşme modeli açısından da önem arz etmektedir. Belediye ekiplerimizin yaptığı incelemelerin yanı sıra mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda; ilçemizin farklı bölgelerinde kullanılmayan ve çevre kirliliğine neden olan binalarla ilgili resmi işlemleri yerine getirdikten sonra güvenlik önlemleri altında iş makinelerimiz aracılığıyla yıkıyoruz. 2014 yılından bugüne kadar toplam 259 adet metruk evi yıkarak sağlıklı, huzurlu ve ferah alanlar oluşturduk. Yeşilyurt'umuzun gelişime açık bölgeleri içerisinde barındıran Seyran mahallemizde bulunan iki katlı metruk evi, resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Seyran Mahallesi sakinleri de çevre ve görüntü kirliliğine neden olan binanın yıkımından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Devlet Bahçeli Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Enis Arıkan Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Ersun Yanal Metin Oktay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Dha Genç Bursa Instagram
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyesi metruk evleri yıkıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 17:34:44. #1.15#
title