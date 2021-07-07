Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak'tan başarılarla döndü
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Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak'tan başarılarla döndü

Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak'tan başarılarla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kıck-Boks Takımı sporcuları, Milli Takım seçmeleri kapsamında Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kıck-Boks Şampiyonasında üç gümüş madalya kazandılar.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kıck-Boks Takımı sporcuları, Milli Takım seçmeleri kapsamında Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kıck-Boks Şampiyonasında üç gümüş madalya kazandılar.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kıck-Boks Takımında yer alan Yakup Yiğit, Mehmet Fırat ve Duygu Demirtaş, oynadıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gümüş madalyanın sahibi oldular.

2021 yılı içerisinde farklı kentlerde düzenlenen Milli Takım seçmelerinin sonuncusu olan Şırnak'taki şampiyonanın ardından Yakup Yiğit, Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kıck-Boks Şampiyonasında, Duygu Demirtaş ise Avrupa Kıck-Boks Kupasında Milli Takım forması altında mücadele etme hakkı elde ettiler.

Yeşilyurt Belediyesi Kıck-Boks Takımı sporcularıyla gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurduğumuz takımlarımızın ve sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda güzel başarılar elde etmeleri hepimizi gururlandırmaktadır. Kıck-Boks Milli Takım seçmelerinin sonuncusu olan Şırnak'taki Türkiye Kıck-Boks Şampiyonasına katılarak güzel sonuçların altına imza atan sporcularımız Yakup Yiğit, Mehmet Fırat ve Duygu Demirtaş'ı canı gönülden tebrik ederim. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası Şampiyonalarında Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazanan Yakup Yiğit ile Duygu Demirtaş'ında ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum ve bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Sportif etkinliklere verdiğimiz katkılar ve hayata geçen spor tesislerimiz sayesinde Milli Takıma gönderdiğimiz sporcu sayısının artacağına inanıyorum. Biz her daim gençlerimize inanıyoruz ve onların ülkemizi başarıyla temsil etmeleri içinde her türlü imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Kıck-Boks Takımında yer alan Yakup Yiğit, Mehmet Fırat ve Duygu Demirtaş'ta kendilerine her türlü desteği sağlayan Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak'tan başarılarla döndü
Yeşilyurt Belediyesi kıck-boks sporcuları, Şırnak'tan başarılarla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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