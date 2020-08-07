Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi, kültürel yatırımlara farklı bir anlayış kazandırdı
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Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi, kültürel yatırımlara farklı bir anlayış kazandırdı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Millet Kıraathanesinden El Sanatları Galerisine, Konferans Salonundan Çoban Müzesine, Cezaevi Müzesinden Sergi Alanlarına kadar farklı fonksiyonel alanlara sahip Gedik Kültür Merkezimiz sayesinde eğitim ve kültürel yatırımlarımıza farklı bir pencere açtık." dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi, kültürel yatırımlara farklı bir anlayış kazandırdı
07.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:43

"GEDİK KÜLTÜR MERKEZİMİZ FONKSİYONEL ALANLARIYLA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR"

İç ve dış tasarımı, ortak kullanım alanları, kültürel hizmet mekânlarıyla dikkat çekici bir yapıya kavuşturulan Gedik Kültür Merkezinin açıldığı günden beri çok yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Uzun yıllar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 2004 yılında kapanan Gedik Cezaevi'ni Kültür Bakanlığımızın destekleriyle eğitim ve kültürel hizmetlerimize katkı sağlaması adına Gedik Kültür Merkezine dönüşümünü sağladık. Bölgemizin tarihsel kimliğine yakışacak şekilde yeniden dizayn ederek baştan aşağıya restore ettiğimiz merkezimiz açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görmektedir. Bizi biz yapan, millet yapan, toplum olmamıza neden olan kültürel değerlerimizi ön plana almak içinde eğitime her zaman öncelik tanıyoruz. Gedik Kültür Merkezimiz ise bölgemizin büyük bir eksikliğini gidermede önemli bir misyon üstlenmiştir. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin yanı sıra bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimiz, Millet Kıraathanemize, Çoban Müzemize, Şark Odamıza, Sergi Alanlarımıza, Cezaevi Müzemize çok büyük ilgi göstermektedir. Haftanın yedi günü 08 ile 17 saatleri arasında hizmet veren Gedik Kültür Merkezimizde, 15 bin adet farklı türlerden kitapların olduğu Millet Kıraathanemiz, çoban ve köy yaşamına dair 155 parça eşyanın sergilendiği Çoban Müzemiz, Malatya ve çevre illerdeki cezaevlerinde kalan mahkumların yaptığı 278 parça el emeği göz nuru eserin yer aldığı El Sanatları Galerimiz, meclis toplantılarımızın yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleri ile özel ve devlet okullarının ve muhtarların toplantılarına ev sahipliği yapan 130 kişilik Konferans Salonumuz, geleneksel motiflerle tasarımı yapılan Şark Odamız, balmumu heykellerinin yer aldığı Cezaevi Müzemiz, oldukça nezih ve kaliteli alanlarda tüm halkımızın hizmetindedir. Çevre illerden kentimize gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiği Gedik Kültür Merkezimiz sayesinde kültürel yatırımlarımıza farklı bir pencere açmış olduk. Geleceğimize yönelik kültürel hizmetlerimizi artırdıkça bizler ziyadesiyle mutlu oluyoruz.Toplum olarak yeniden ayağa kalkmak için önceliğimiz kültürel zenginliklerimizin ışığındaki çalışmalarımız olmalıdır, çünkü bilgili ve eğitimli toplumların geleceği daha parlak olur." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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