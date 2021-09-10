Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri Özalper Mahallesindeki Metruk Evin Yıkımını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına aralıksız devam ederken, Özalper mahallesinde terk edilmiş tek katlı bina alınan güvenlik önlemleri altında yıkımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi, metruk halde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıları tek tek tespit ederek resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Özalper Mahallesi Kardeşlik sokakta kaderine terk edilmiş, çevre ve insan sağlığını tehdit eden tek katlı binayı çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkımını yaptı.

Yıkım çalışmalarını Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürleri ile mahalle sakinleri takip etti.

Mahalle sakinleri, yıkılmaya yüz tutmuş ve çevreye zarar veren bir görüntüye sahip binanın yıkılmasından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiler.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, yangın ve göçme tehlikesi bulunan ve çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, "Özalper Mahallesi Kardeşlik sokağımızda bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, tehlike arz eden binanın yıkımı Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Mahallemizde ki okul bölgesine yakın bir noktada bulunan metruk binanın yıkımıyla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin ve kıymetli mahalle sakinlerimizin yaşadıkları rahatsızlığı bertaraf etmiş olduk. Mahalle sakinlerinden gelen yoğun talepler üzerine ilgili birimlerimiz gerekli incelemeleri yaptılar, tutanakları tutup resmi işlemleri tamamladıktan sonra, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bir görüntüye sahip bu binayı çevre güvenliği aldıktan sonra yıkımını başarıyla gerçekleştirdiler. Okulların yeni açılmasıyla birlikte bu yol güzergahını kullanan çocuklarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimizin isteği üzerine bu bölgemizin daha düzenli ve güzel bir görüntüye kavuşması için gereken çalışmayı yerine getirdik. Metruk evin yıkımını başarıyla gerçekleştiren Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Kaynak: Bültenler