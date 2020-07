Yeşilyurt Belediyesi 'daha temiz bir Yeşilyurt' için çalışmalarını yoğunlaştırdı Korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta ki temizlik ve hijyen çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Daha temiz, daha sağlıklı, daha ferah, tertemiz bir Yeşilyurt için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta ki temizlik ve hijyen çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Daha temiz, daha sağlıklı, daha ferah, tertemiz bir Yeşilyurt için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Mesai mefhumu tanımadan gerçekleşen titiz çalışmalarımız ve hemşehrilerimizin destekleriyle her alanda olduğu gibi temizlikte de örnek ve marka olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçenin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerindeki hizmetlerin tamamlanmasından sonra gerçekleşen dezenfektan çalışmalarını yerinde incelerken, personellere kolaylık dileyip tatlı ikram etti.

"Pandemi nedeniyle çalışmalarımıza yoğunluk verdik"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye olarak yaptıkları temizlik çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgide, daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmaların daha da yoğunlaştığını bildirdi.

283 personel ve 59 iş makinesine sahip Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerinin üç vardiya halinde çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Çınar, "Evsel atıkları topluyor, cadde ve sokakları süpürüyor, vektorel mücadeleyi gerçekleştiriyor, çöp konteynırlarını düzenli olarak yıkıyoruz. Herşey daha müreffeh, daha mutlu bir Yeşilyurt için" şeklinde konuştu.

"Temiz ilçe imajımızı daha iyi bir seviyeye ulaştıracağız"

İnsan ve çevre sağlığını koruyacak hizmetlerle Yeşilyurt'un marka değerine yeni güzellikler katmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Sağlıklı bir çevre olmadan hiçbir hizmetin anlamı ve kıymeti olmaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak temiz bir çevre, sağlıklı bir hayat için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bugüne kadar da insan ve çevre sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizlerin en büyük hassasiyeti Yeşilyurt'un her noktasının temiz ve hijyenik olmasıdır. Yeşilyurt'umuzun temiz ilçe imajını daha yukarılara taşımak için her türlü çalışmayı yapıp, önlemleri sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Daha temiz bir çevre ve kentteki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz. Halk sağlığını korumak için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin 82 mahallesinin cadde ve sokaklarının temizliğinin yanı sıra atıkların toplanması, pazar yerlerinin temizliği, moloz ve inşaat atıklarının alınması, ibadethanelerin temizlenmesi, çöp konteynerlerinin bakımı, yıkanması ve dağıtımı, sokakların süpürülmesi ve yıkanması gibi pek çok farklı alanda başarılı hizmetlerin altına imza atıyor" dedi.

"Daha temiz bir Yeşilyurt için hep birlikte el ele verelim"

Katı atıkların düzenli olarak toplanmasının hem insan hem de çevre sağlığı açısından önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Dünya hayatını olumsuz seviyede etkileyen korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu hassas süreçte temizliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve temiz bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri noktasında dezenfektan ve hijyen gibi uygulamalarımızı aksatmadan hayata geçirmekteyiz. İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz dezenfektan ekiplerimizin çalışmalarının yanı sıra 283 personeli ve 59 iş makinesiyle ilçemizi köşe bucak temizleyen Temizlik İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yaşanabilir ve temiz bir ilçe hüviyetine sahibiz. Bizlerde bu tür çalışmaları yakından takip ediyoruz ve her hangi bir aksaklık olmaması adına dikkatli davranıyoruz. 7/24 devam eden temizlik çalışmalarımız vatandaşlarımızdan tam not alıyor. Sadece çöp almak, etrafı temizlemekle temizlik olmaz. Temizlik işlerimizi yürütürken bu işlerde kullandığımız malzemelerimizi de temiz ve bakımlı tutmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz konteyner bakım ve onarım ekibimiz itinalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün gibi kalıntılar ile benzeri çöplerin çevrede oluşturduğu kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediyorlar. Çöp konteynerlerimizin yerinde bakım, onarım, temizlik ve dezenfektesi yapılarak vatandaşlarımızın temizlik hizmeti aksatılmamış oluyor. Bununla birlikte evsel atıklardan bulaşabilecek mikroplar ve rahatsız edici kokulardan arındırmak için her vardiya sonrası göreve giden çöp kamyonları tepeden tırnağa yüksek yoğunluklu yağ çözücü ve su ile titizlikle dezenfekte edilmektedir. İlçemizi temiz tutmak sadece bizim gayretlerimiz ve çalışmalarımızla olmaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ne kadar temizlik faaliyeti yaparsak yapalım asıl olan kirletmemektir. Temiz ve yaşanılabilir bir Yeşilyurt için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda ekiplerimize yardımcı olmaları, evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte ağızları bağlı bir biçimde konteynerlere atmaları, pis kokuları ve haşere üremesinin engellenmesinde çalışmalarımıza ciddi katkı sağlayacaktır. Daha temiz bir Yeşilyurt için hep birlikte el ele vereceğiz. Çünkü Yeşilyurt bizim evimiz, evimizi lütfen kirletmeyelim. Korona virüs önlemleri kapsamında ekiplerimiz sosyal mesafe kurallarına riayet edip, maske ve eldivenle çalışmalarını özenle yapıyorlar. Hemşehrilerimizin takdirini toplayan, bizimde göğsümüzü kabartan güzel çalışmaların altına imza atan, fedakar ve özverili bir şekilde mesai yapan tüm mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Yeşilyurt Belediyesinin temizlik hizmetlerinden memnunuz"

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de Yeşilyurt Belediyesinin temizlik hizmetlerinden memnun olduklarını ifade edip, Başkan Çınar ile ekiplerine teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA