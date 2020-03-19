Yeşilyurt Belediyesi,(covid-19) salgını tedbirleri kapsamında randevulu sisteme geçti Yeşilyurt Belediyesi, yeni tip Koronavirüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında, personellerin ve vatandaşların sağlığını riske atabilecek durumları engellemenin yanı sıra daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla randevulu sisteme geçti.

Vatandaşlar, 444 8 9 10 Nolu Çağrı Merkezi ile 377 77 00 nolu iletişim hattı üzerinden istediği Birim Müdürlüğünden randevusunu alıp, rahat bir ortamda işlemini yaptırabilecek.

"444 8 9 10 NOLU ÇAĞRI MERKEZİMİZ İLE 377 77 00 NUMARADAN RANDEVU ALINABİLİR"

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesinin farklı birimlerinde iş ve işlemler yapacak olan değerli hemşerilerimiz 20 Mart 2020 Cuma gününden itibaren 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezimiz ile 0422 377 77 00 iletişim hattını arayarak, randevu almaları gerekmektedir. Koronavirüs salgınından uzak durmak amacıyla alınması gereken tedbirler arasında kalabalık ortamlarda bulunulmaması uzmanlar tarafından hassasiyetle ifade edilmiştir. Bizlerde bu hassasiyeti ön plana koyup, Hizmet Binalarımızda kalabalık ortamlar olmaması adına hem personellerimizin hem de vatandaşlarımızın sağlık ve sıhhatini düşünerek virüs tehdidi ortadan kalkana kadar randevulu sistemle çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık.Belediyemizde iş ve işlemlerde bulunacak olan vatandaşlarımız Çağrı Merkezimizi arayarak hangi birimde işi varsa orayı bağlatıp alacağı randevu ile belediyemize gelip işlemini rahat ve hızlı bir şekilde yapacaktır. Gerek şahsım gerekse de Başkan Yardımcılarımızda görüşmek isteyen vatandaşlarımızla da bu uygulama üzerinden görüşme yapacağız.Tabii ki bizim kapılarımız her zaman vatandaşlarımıza açıktır, ancak gün tedbir alma, önlem alma zamanıdır. Bizim için aslolan halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığıdır. Yeşilyurt Belediyesinin farklı birimlerinde iş ve işlemler yapmak için gelmiş olup randevu almayan vatandaşlarımıza ise gerekli kolaylığı sağlayacağız. Ancak tüm hemşerilerimizden ricamız; Hizmet Binalarımızda her hangi bir yoğunluk ve kalabalık ortam olmaması içinde randevu alarak işlemlerini ve görüşmelerini yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bizi anlayışla karşılayacaklarına ve duyarlı davranacaklarına eminim. Biz ne yapıyorsak toplum ve insan sağlığı için yapıyoruz. Bu zorlu dönemi panik yapmadan, sakin ve sağduyulu bir şekilde atlatmak için hepimiz üstümüze düşeni fazlasıyla yapmalıyız. Hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız, temizliğimize dikkat etmeliyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara hepimiz uymalıyız. İnşallah bu tedbirler neticesinde; büyük sıkıntılar çekmeden bu süreci el birliğiyle atlatacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu konuda ciddiyetimizi muhafaza edip, salgının bertaraf edilmesi için yapılması gereken ne varsa yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. " diye konuştu.

Kaynak: Bültenler