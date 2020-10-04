Yeşilyurt Belediyesi çimi kendi tesislerinde üretiyor
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Yeşilyurt Belediyesi çimi kendi tesislerinde üretiyor

04.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:27
Yeşilyurt Belediyesi çimi kendi tesislerinde üretiyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi 'Daha Yeşil, Daha Güzel Bir Yeşilyurt' hedefiyle yürüttüğü yeşillendirme ve park hizmetlerinde kullandığı rulo çimleri, Tarımsal Üretim-AR-GE Sahasında alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde yetiştiriyor.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi 'Daha Yeşil, Daha Güzel Bir Yeşilyurt' hedefiyle yürüttüğü yeşillendirme ve park hizmetlerinde kullandığı rulo çimleri, Tarımsal Üretim-AR-GE Sahasında alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde yetiştiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü gözetiminde gerçekleşen doğal çim ekim, sulama ve bakım çalışmalarıyla belediye bütçesinde ciddi bir tasarruf oluşturduklarını söyledi. Doğal çim alımında dışa bağımlı kalmaktan kurtularak kendi çimlerini üretmeye başladıklarını anlatan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, " İlçemizin dört bir tarafını daha fazla yeşil alanla buluşturmak adına başlattığımız yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımızda kullandığımız çim bitkisini, Tarımsal Üretim-AR-GE Sahamızda ki özel alanlarda yetiştiriyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolünde, alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen çalışmalar neticesinde kaliteli ve güzel doğal çimler üretiyoruz. Tabii ki bu uygulamamız belediye bütçemize ek bir tasarruf olarak ta yansımaktadır. Dışa bağımlı kalmaktan kurtulup, yeşil alanlar ve parklarda kullandığımız çimleri kendi tesislerimize üretiyoruz. Ziraat Mühendislerimizin büyük bir özenle yürüttüğü çalışmalar neticesinde ekimi, bakımı ve tohum aşılama işlemleri yapılan doğal çimlerimiz rulo haline getirilip belirlenen alanlarda kullanıyoruz. Dışarıdan temin edilen rulo çimlerin bölge ikliminden kaynaklı adaptasyon problemlerini de kendi ürettiğimiz rulo çim ile minimize ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Özer, baklagil hasadının ardından verim ve kalitesi artan Tarımsal Üretim-AR-GE sahasında ki tarlalarda kış üretimine yönelikte çalışmaların devam ettiğini, farklı türlerdeki süs, yem veya uygun tıbbi aromatik bitki seçimi ile yeni üretim sezonunun da yakında başlayacağını sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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