Yeşilyurt Belediyesi ata tohumlarından ürün yetiştiriyor
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Yeşilyurt Belediyesi ata tohumlarından ürün yetiştiriyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve teşvik amacıyla ata tohumundan ürün yetiştiriyor.

Yeşilyurt Belediyesi ata tohumlarından ürün yetiştiriyor
13.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:29

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, yerli üretimi artırmak ve teşvik amacıyla ata tohumundan ürün yetiştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar, yerli üretimi artırmak ve teşvik etmek amacıyla iyi tarım uygulamaları kapsamında ata tohumlarından ürün üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amaçlarının ilçenin tarım potansiyelini daha ileriye taşımak olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde hayata geçirdiği iyi tarım uygulamalarına sera alanımız ve Tarımsal Üretim Ar-Ge sahamızdaki yüzde 100 yerli tohumlardan üretimi yaptığımız doğal ürünlerle desteklerimizi sürdürmekteyiz. Tarım belediyeciliğinde örnek hizmetleri hayata geçirip Yeşilyurt'umuzun adını ülke genelinde duyurmak adına başlattığımız çalışmalarımızı farklı projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda, çeşitli üretici ve gönüllü çiftçilerimizden temin ettiğimiz ata tohumlarını seralarımızda, ilaçsız yöntemlerle yetiştirmeye başladık."

Kaynak: AA

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