Yeşilyurt Belediyesi açık hava konseri ilgi gördü

07.10.2019 16:19

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesinin düzenlediği açık hava konserinin ilgi gördüğü bildirildi.



Yeşilyurt Belediyesi basın birimi tarafından verilen bilgide, Özalper, Çilesiz, Abdulgaffar ve Samanlı mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunulan Rabia Parkı'nda gerçekleşen açık hava konserinde sahne alan Hızır Mustafa Torun ile Ayşe Nur Gül, seslendirdikleri şarkılar ve türkülerle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattılar. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, programda yaptığı konuşmada, Yeşilyurt kültürel ve sanatsal hizmetlere farklı bir önem verdiklerini söyledi. Çınar, " Sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Belediye olarak ta her alanda örnek ve marka hizmetlerimizin sayısını artırmaktayız. Bir günümüzü bile boş geçirmiyoruz, her gün bir etkinlik veya hizmetle halkımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin de hizmetlerimize gösterdiği ilgi ve alakanın yanı sıra sağladıkları destekte bizim daha fazla hizmet üretmemize sebep olmaktadır. Sanat; bir toplumun ve kentin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan en somut göstergedir. Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle kendisine has tarihsel bir ruha sahip olan Yeşilyurt'umuzun bu farklılıklarını sanatsal ve kültürel etkinliklerimizle daha fazla ön plana çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Rabia Parkında hizmet veren Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi dahil olmak üzere ilçede 14 farklı noktasında Semt Konakları şeklinde kültür merkezlerimizi faaliyete sunduklarını hatırlatan Çınar, "Gerek yatırımlarımız gerekse de insan odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz, sinema günlerimiz ve konserlerimize gösterilen ilgiden büyük bir kıvanç duymaktayız. Dikkat çekici ve farkındalık oluşturan sanatsal hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA