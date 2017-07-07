Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantılarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Toplantısı 2.Oturumu Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari binasının toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında yapıldı. 4 Temmuz tarihli 1.Oturum Toplantısı karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesinden sonra 1.Oturum toplantısında ertelenen, İmar Komisyonuna havale edilen ve sonradan eklenen maddeleri tek tek görüşüp karara bağladı.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, altı madde onaylanırken, altı madde ise ertelendi.

AĞUSTOS AYI TOPLANTISI BİR AĞUSTOS'TA

Temmuz Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı toplantısını 1 Ağustos 2017 Salı günü saat 14:00'da Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari binanın toplantı salonunda gerçekleştirecek.